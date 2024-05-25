Тайриз Халибёртон не примет участия в третьей игре с «Селтикс»

Разыгрывающий защитник «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон не примет участия в третьей игре полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски.

Согласно его информации, Тайриз не будет участвовать в матче из-за травмы левого подколенного сухожилия. Кроме того, выступление Халибёртона в четвёртой игре остаётся под вопросом.

Напомним, «Индиана Пэйсерс» и «Бостон Селтикс» провели второй матч 24 мая. Тогда победу со счётом 126:110 одержал «Бостон Селтикс» и повёл в серии 2-0. Следующая игра между командами состоится 26 мая в 3:00 по московскому времени.

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