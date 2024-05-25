Хавьер Паскуаль: обеим командам было тяжело играть сегодня

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался после победного матча в рамках серии за третье место Единой лиги с «Локомотивом-Кубань» (79:77).

«В этой встрече обеим командам было тяжело играть, ведь и мы, и соперники рассчитывали на большее. В нашей команде по-прежнему много травм, но те игроки, которые готовы, выложились максимально. Мы лидировали в матче с самого начала, в концовке испытали некоторые проблемы, но в конце концов победили», — заявил Паскуаль на послематчевой пресс-конференции.

Игрок «Зенита» Денис Захаров совершил победный бросок, а затем – спасительный блок-шот в концовке встречи. Таким образом, петербургский клуб повёл в серии со счётом 1-0. Следующий матч также пройдёт в Санкт-Петербурге.