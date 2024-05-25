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Хавьер Паскуаль: обеим командам было тяжело играть сегодня

Хавьер Паскуаль: обеим командам было тяжело играть сегодня
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался после победного матча в рамках серии за третье место Единой лиги с «Локомотивом-Кубань» (79:77).

Единая лига ВТБ . За 3-е место
25 мая 2024, суббота. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
79 : 77
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Фрейзер - 22, Карасёв - 13, Морган - 11, Захаров - 8, Эртель - 6, Торопов - 6, Зубков - 4, Хантер - 4, Вольхин - 2, Клименко - 2, Герасимов - 1, Карлтон
Локомотив-Кубань: Мартюк - 21, Ндур - 12, Андерсон - 9, Барфорд - 8, Миллер - 7, Акун-Пёрселл - 6, Уайт - 5, Квитковских - 3, Елатонцев - 2, Узинский - 2, Емченко - 2, Темиров

«В этой встрече обеим командам было тяжело играть, ведь и мы, и соперники рассчитывали на большее. В нашей команде по-прежнему много травм, но те игроки, которые готовы, выложились максимально. Мы лидировали в матче с самого начала, в концовке испытали некоторые проблемы, но в конце концов победили», — заявил Паскуаль на послематчевой пресс-конференции.

Игрок «Зенита» Денис Захаров совершил победный бросок, а затем – спасительный блок-шот в концовке встречи. Таким образом, петербургский клуб повёл в серии со счётом 1-0. Следующий матч также пройдёт в Санкт-Петербурге.

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