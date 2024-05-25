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«Чувак просто сидит и извергает ненависть». Дрэймонд Грин — о Скипе Бэйлессе

«Чувак просто сидит и извергает ненависть». Дрэймонд Грин — о Скипе Бэйлессе
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин подверг критике североамериканского журналиста и известного телеведущего канала Fox Sports Скипа Бэйлесса.

«Без сомнения, самым ярым критиком за пределами НБА является Скип Бэйлесс. Чувак просто сидит и извергает ненависть. Я надеюсь, что смогу предоставить ему несколько интересных материалов для его шоу, поскольку оно, похоже, теряет популярность. Например, Леброн Джеймс не сделал ничего такого, что давало бы вам повод для его критики каждый божий день», — приводит слова Дрэймонда Грина портал Clutch Points.

Напомним, Дрэймонд Грин выступает за «Голден Стэйт Уорриорз» с 2012 года. В регулярном чемпионате НБА за сезон-2023/24 Дрэймонд Грин в среднем за игру набирал 8,7 очка, делал 7,1 подбора, 6,0 передачи, а также 1,0 перехвата.

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