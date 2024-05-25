Игрок «Локомотива» Окаро Уайт удалён после стычки с судьёй матча с «Зенитом»

Баскетболист «Локомотива-Кубань» Окаро Уайт был удалён с площадки за стычку с арбитром матча. Окаро подошёл к судье, будучи недовольным его решением, надавил на него и кричал ему в лицо оскорбления.

Судьи пересмотрели момент и решили удалить игрока с площадки посередине второй четверти. Уайт успел отметиться пятью очками и тремя подборами.

Фото: Кадр из трансляции

В момент публикации новости счёт в матче 33:32 в пользу «Зенита». Матч проходит в рамках первой игры серии за третье место. Напомним, в полуфинале «Локомотив» уступил УНИКСу в семи матчах, а «Зенит» проиграл серию с ЦСКА со счётом 2-4.

Окаро выступает за краснодарский клуб с января 2023 года. Прошлым летом он решил продлить контракт с командой.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию матча.