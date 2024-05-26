Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Не время расслабляться». Тейтум — о серии с «Пэйсерс»

«Не время расслабляться». Тейтум — о серии с «Пэйсерс»
Комментарии

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум высказался насчёт полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс».

«Не время расслабляться. «Пэйсерс» уже были в проигрышной ситуации в прошлом раунде, но по итогу смогли победить», — сказал Тейтум журналистам перед третьей игрой с «Индианой Пэйсерс».

Напомним, «Индиана Пэйсерс» и «Бостон Селтикс» провели второй матч 24 мая. Тогда победу со счётом 126:110 одержал «Бостон Селтикс» и повёл в серии 2-0. В этой встрече Джейсон Тейтум отметился 23 очками, шестью подборами и пятью передачами.

Следующая игра между командами состоится сегодня в 3:00 по московскому времени.

Ранее НБА представила составы символических сборных сезона.

Материалы по теме
НБА назвала символические сборные сезона
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android