«Не время расслабляться». Тейтум — о серии с «Пэйсерс»

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум высказался насчёт полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс».

«Не время расслабляться. «Пэйсерс» уже были в проигрышной ситуации в прошлом раунде, но по итогу смогли победить», — сказал Тейтум журналистам перед третьей игрой с «Индианой Пэйсерс».

Напомним, «Индиана Пэйсерс» и «Бостон Селтикс» провели второй матч 24 мая. Тогда победу со счётом 126:110 одержал «Бостон Селтикс» и повёл в серии 2-0. В этой встрече Джейсон Тейтум отметился 23 очками, шестью подборами и пятью передачами.

Следующая игра между командами состоится сегодня в 3:00 по московскому времени.

Ранее НБА представила составы символических сборных сезона.