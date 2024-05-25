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«Зенит» в концовке переиграл «Локомотив», Захаров отметился победным броском и блок-шотом

«Зенит» в концовке переиграл «Локомотив», Захаров отметился победным броском и блок-шотом
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Сегодня, 25 мая, в Санкт-Петербурге на стадионе «Юбилейный» состоялся первый матч серии за третье место Единой лиги между «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань». В итоге победу одержали хозяева со счётом 79:77.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
25 мая 2024, суббота. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
79 : 77
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Фрейзер - 22, Карасёв - 13, Морган - 11, Захаров - 8, Эртель - 6, Торопов - 6, Зубков - 4, Хантер - 4, Вольхин - 2, Клименко - 2, Герасимов - 1, Карлтон
Локомотив-Кубань: Мартюк - 21, Ндур - 12, Андерсон - 9, Барфорд - 8, Миллер - 7, Акун-Пёрселл - 6, Уайт - 5, Квитковских - 3, Елатонцев - 2, Узинский - 2, Емченко - 2, Темиров

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Зенита» Трент Фрейзер. На его счету 22 очка, четыре подбора и четыре ассиста. Также стоит отметить Дениса Захарова, который оформил победный бросок после собственного перехвата, а затем совершил блок-шот на Владиславе Емченко.

В составе «Локо» лучшим снайпером оказался Андрей Мартюк, вышедший со скамейки. В его активе 21 очко и девять подборов. Стоит упомянуть, что один из лидеров команды, Окаро Уайт, был удалён с площадки во второй четверти после стычки с арбитром.

Петербуржцы ведут в серии со счётом 1-0.

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