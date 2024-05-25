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Обзор матча «Финала четырёх» Евролиги «Реал» — «Олимпиакос»

Обзор матча «Финала четырёх» Евролиги «Реал» — «Олимпиакос»
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В ночь с 24 на 25 мая мск завершился матч «Финала четырёх» Евролиги между мадридским «Реалом» и греческим «Олимпиакосом». Испанский клуб выиграл со счётом 87:76 и во второй раз подряд вышел в финал турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором встречи.

Самым результативным игроком матча стал Алек Питерс («Олимпиакос»), оформивший дабл-дабл — на его счету 23 очка и 10 подборов. Его партнёры по команде Шакилл Маккиссик и Найджел Уильямс-Госс набрали 17 и 15 очков соответственно. В составе мадридцев лучшим снайпером стал Джанан Муса, в активе которого 20 очков.

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«Реал» во второй раз подряд вышел в финал Евролиги, где сыграет с греческим «Панатинаикосом». В прошлом сезоне мадридцы смогли выиграть титул, победив в решающем матче «Олимпиакос».

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