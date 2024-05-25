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Инсайдер Чарания: «Финикс» пригласил Бронни на тренировку перед драфтом

Инсайдер Чарания: «Финикс» пригласил Бронни на тренировку перед драфтом
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«Финикс Санз» стал одной из команд, которая пригласила Бронни Джеймса, сына форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, на просмотр, сообщает авторитетный инсайдер Шэмс Чарания в социальной сети X (ранее — Twitter).

Чарания сообщил, что Бронни уже пригласили к себе на просмотр около 10 команд НБА, но молодой игрок планирует посетить только несколько тренировок, в том числе обязательно посетив практику «Лейкерс» и «Санз».

Ранее издание The Athletic сообщало, что «Лос-Анджелес» в 2024 году готов задрафтовать Бронни, так как всерьёз настроен осуществить мечту Леброна играть вместе с сыном. Драфт НБА 2024 года состоится в конце июня.

Бронни Джеймс провёл занятие на тренировочной базе «Лейкерс»

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