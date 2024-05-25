«Не думаю, что в раздевалке кто-то паникует». Эдвардс — о поражениях в серии с «Далласом»

Известный защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс высказался о том, что в полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Даллас Маверикс» его команда проиграла два матча подряд.

«Не думаю, что в раздевалке кто-то паникует. Мы допустили несколько ошибок, но с нами всё будет в порядке», — приводит слова Эдвардса портал Hoopshype.

Напомним, второй матч между «Миннесотой Тимбервулвз» и «Даллас Маверикс» состоялся сегодня, 25 мая. «Маверикс» удалось победить со счётом 109:108. Эдвардс в этой игре набрал 21 очко, сделал пять подборов, а также семь передач. Третья встреча между командами состоится 27 мая в 3:00 по московскому времени.

Ранее муж Серены Уильямс высказался в адрес Энтони Эдвардса.