Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Лука Дончич обратился к Руди Гоберу с оскорбительным трэш-током после победного броска

Словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич в эмоциональной манере прокричал оскорбления центровому «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гоберу после того, как исполнил победный бросок во втором матче серии финала Западной конференции (109:108).

«Засранец, ты не можешь против меня защищаться! (в оригинале в речи Дончича присутствовали нецензурные слова)» — прокричал Дончич Гоберу.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Примечательно, что в ответном владении центровой «Миннесоты» Наз Рид промахнулся из-за дуги, гарантировав, таким образом, победу «Маверикс».

Дончич провёл на площадке в общей сложности 41 минуту, набрав суммарно 32 очка (10 из 23 с игры, где 5 из 11 из-за дуги), сделав 13 результативных передач и 10 подборов. Показатель «плюс-минус» разыгрывающего по итогам встречи составил «+6».