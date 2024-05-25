Агент Леброна Джеймса: Бронни получил шанс только из-за отца? Вся Америка — это непотизм

Агент Леброн Джеймса Рич Пол высказался о мнении некоторых людей, которые считают, что Бронни Джеймс, сын форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, получил свою возможность только из-за отца.

«Некоторые думают, что Бронни получил свой шанс из-за отца, и я думаю, что мыслить подобным образом — это очень наивно, особенно в Америке. Во всей Америке процветает непотизм.

Никто не говорит о Джиме Долане, например. Он владелец «Нью-Йорк Никс», но весь бизнес построил его отец. А как вы думаете, дети Джеффа Безоса разве не будут в хорошей позиции? Этого не надо стыдиться. И Бронни не должно быть стыдно за то, что у него такой отец. Всё, что остаётся, — благодарить своих родителей за то, что они сделали», — приводит слова Пола Bleacher Report.