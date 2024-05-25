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Гарнетт высказал мнение, кто должен был получить награду «Лучший оборонительный игрок»

Гарнетт высказал мнение, кто должен был получить награду «Лучший оборонительный игрок»
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт считает, что лидер «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма должен был победить в номинации «Лучший оборонительный игрок года».

«Этот парень должен был получить награду «Лучший оборонительный игрок года». Да, он победил, как новичок. Чувак, да пошло это всё к чёрту! Если ты смог доказать, что справляешься с работой, ты получаешь эту награду.

Он должен был получить награду. Мы не видели такой эффективной оборонительной игры со времён кого? Дэвида Робинсона? Дикембе Мутомбо? К тому же Виктор не проявлял ни к кому неуважения в лиге.

Это моё мнение. Виктор сделал достаточно, чтобы получить эту награду. Он доказал, что заслуживает этого, в независимости от своего статуса и количества проведённых сезонов. На месте Вемби я бы сделал пять блок-шотов в среднем за матч в следующем сезоне. Я бы изменил название этой награды на «Премия Вемби», – приводит слова Гарнетта портал Fadeaway World.

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