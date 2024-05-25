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Лу Уильямс: мы вообще ни разу не слышали от Бронни, что он хочет играть со своим отцом

Лу Уильямс: мы вообще ни разу не слышали от Бронни, что он хочет играть со своим отцом
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Трёхкратный обладатель награды «Лучший шестой игрок сезона» Лу Уильямс высказался о нарративе, что молодой игрок Бронни Джеймс обязательно попадёт в одну команду с его отцом Леброном Джеймсом, форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Хватит уже убеждать всех, что Бронни тоже хочет играть с его отцом. Мы ни разу не слышали от него это напрямую. Он хочет быть самостоятельной персоной. Он хочет честно добиться права играть в НБА на достойном уровне», — заявил Уильямс на шоу Run It Back.

Ранее издание The Athletic сообщало, что «Лос-Анджелес» в 2024 году готов задрафтовать Бронни, так как всерьёз настроен осуществить мечту Леброна играть вместе с сыном. Драфт НБА 2024 года состоится в конце июня.

Леброн Джеймс на дебютном матче Бронни в NCAA

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