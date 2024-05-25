Игрок «Зенита» Морган: это была наша игра с самого начала и до конца

Баскетболист «Зенита» Джувэн Морган высказался после победного матча в рамках серии за третье место с «Локомотивом-Кубань» (79:77).

«Это была наша игра с самого начала и до конца, баскетбол — это игра на опережение, и они совершили несколько рывков. В итоге мы смогли отреагировать на это и отыграться. Мы совершили несколько ключевых моментов в обороне на протяжении всего отрезка, и это помогло нам победить сегодня.

Является ли это битвой двух равных команд? О, конечно. «Локо» — отличная команда, мы, в свою очередь, тоже. В этой серии всё зависит от деталей, в том числе и от желания победить. Нам нужно отрабатывать в защите и стараться продолжать в том же духе в нападении», — приводит слова Моргана пресс-служба «Зенита».