Игрок «Зенита» Морган: это была наша игра с самого начала и до конца
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Баскетболист «Зенита» Джувэн Морган высказался после победного матча в рамках серии за третье место с «Локомотивом-Кубань» (79:77).
Единая лига ВТБ . За 3-е место
25 мая 2024, суббота. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
79 : 77
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Фрейзер - 22, Карасёв - 13, Морган - 11, Захаров - 8, Эртель - 6, Торопов - 6, Зубков - 4, Хантер - 4, Вольхин - 2, Клименко - 2, Герасимов - 1, Карлтон
Локомотив-Кубань: Мартюк - 21, Ндур - 12, Андерсон - 9, Барфорд - 8, Миллер - 7, Акун-Пёрселл - 6, Уайт - 5, Квитковских - 3, Елатонцев - 2, Узинский - 2, Емченко - 2, Темиров
«Это была наша игра с самого начала и до конца, баскетбол — это игра на опережение, и они совершили несколько рывков. В итоге мы смогли отреагировать на это и отыграться. Мы совершили несколько ключевых моментов в обороне на протяжении всего отрезка, и это помогло нам победить сегодня.
Является ли это битвой двух равных команд? О, конечно. «Локо» — отличная команда, мы, в свою очередь, тоже. В этой серии всё зависит от деталей, в том числе и от желания победить. Нам нужно отрабатывать в защите и стараться продолжать в том же духе в нападении», — приводит слова Моргана пресс-служба «Зенита».
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