Обзор матча «Финала четырёх»: «Панатинаикос» — «Фенербахче»

Сегодня, 24 мая, состоялся матч в рамках «Финала четырёх» Евролиги между «Панатинаикосом» и «Фенербахче». Греческий клуб выиграл со счётом 73:57 и вышел в финал турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором встречи.

«Панатинаикос» переиграл «Фенербахче» и вышел в финал Евролиги:

Самым результативным игроком матча стал бигмен «Панатинаикоса» Матиас Лессор. На его счету 17 очков и 10 подборов. Также стоит отметить его партнёра по команде Кендрика Нанна — 14 очков.

Лучшим снайпером в составе «Фенера» стал Найджел Хэйс-Дэвис. В его активе 14 очков и четыре подбора.

Матч начался на 25 минут позже назначенного времени из-за того, что не все фанаты могли попасть в арену. Перед встречей была массовая драка между болельщиками команд.