Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Олимпиакос. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Источник: ряд агентов НБА отговаривают своих клиентов от партнёрства с Эмбиидом

Источник: ряд агентов НБА отговаривают своих клиентов от партнёрства с Эмбиидом
Комментарии

Журналист Джейк Фишер поделился инсайдом по поводу целого ряда агентов баскетболистов НБА, которые отговаривают своих клиентов от того, чтобы переходить в «Филадельфию Сиксерс» и играть вместе с центровым Джоэлом Эмбиидом.

«Я слышал от целого ряда агентов, что если они слышат, что их клиент хочет перейти в «Филадельфию», то они начинают их отговаривать. Они говорят им: «Ты действительно хочешь играть вместе с Эмбиидом, который никогда не бывает здоровым в плей-офф?» — заявил Фишер на подкасте No Cap Room.

Эмбиид неоднократно получал травмы перед «постсезоном» или во время плей-офф. Бигмену ещё ни разу не удавалось выйти в финал Восточной конференции.

В нынешнем сезоне «Сиксерс» уступили в серии первого раунда «Нью-Йорк Никс».

Материалы по теме
Ховард выразил мнение, в каком случае Джоэл Эмбиид может обойтись без травм
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android