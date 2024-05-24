Источник: ряд агентов НБА отговаривают своих клиентов от партнёрства с Эмбиидом

Журналист Джейк Фишер поделился инсайдом по поводу целого ряда агентов баскетболистов НБА, которые отговаривают своих клиентов от того, чтобы переходить в «Филадельфию Сиксерс» и играть вместе с центровым Джоэлом Эмбиидом.

«Я слышал от целого ряда агентов, что если они слышат, что их клиент хочет перейти в «Филадельфию», то они начинают их отговаривать. Они говорят им: «Ты действительно хочешь играть вместе с Эмбиидом, который никогда не бывает здоровым в плей-офф?» — заявил Фишер на подкасте No Cap Room.

Эмбиид неоднократно получал травмы перед «постсезоном» или во время плей-офф. Бигмену ещё ни разу не удавалось выйти в финал Восточной конференции.

В нынешнем сезоне «Сиксерс» уступили в серии первого раунда «Нью-Йорк Никс».