Шансы «Далласа» и «Бостона» на попадание в финал НБА возросли до 90%

«Бостон Селтикс» ведёт в серии финала Восточной конференции с «Индианой Пэйсерс» со счётом 2-0. С тем же счётом лидирует «Даллас Маверикс» в противостоянии с «Миннесотой Тимбервулвз». Команды с таким преимуществом в третьем раунде плей-офф проходят дальше в 90% случаях в истории НБА (58-6).

«Даллас» взял обе игры серии в гостях у «Миннесоты». Две следующие встречи пройдут на площадке техасской команды. «Бостон», в свою очередь, отстоял преимущество домашней площадки и выиграл два матча на своей арене. У «Индианы» будет шанс отыграться в Индианаполисе.

«Маверикс» имеют одно чемпионство в истории франшизы, которое было выиграно в 2011 году. «Бостон» обладает 17 титулами, последний из которых датируется 2008 годом.