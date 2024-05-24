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Дрэймонд Грин рассказал, в каком случае он окажется в одной команде с Леброном Джеймсом

Дрэймонд Грин рассказал, в каком случае он окажется в одной команде с Леброном Джеймсом
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Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин назвал единственное обстоятельство, при котором будет возможна ситуация, где он сможет поиграть в одной команде с форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом. Напомним, Леброн и Дрэймонд являются близкими друзьями.

«Пока Леброн вдруг не решит перейти в «Голден Стэйт», я не вижу, чтобы это произошло. Я собираюсь оставаться игроком «Уорриорз» до тех пор, пока я им буду нужен.

Больше всего меня делает счастливым возможность делать всё, что я могу, чтобы попытаться выиграть ещё одно чемпионство с командой, с которой я выиграл уже четыре титула. Обожаю играть с Карри и Томпсоном. Я никогда не заглядывался на другие команды», — заявил Грин на подкасте Point Game.

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