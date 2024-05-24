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«Панатинаикос» уверенно переиграл «Фенербахче» и вышел в финал Евролиги

«Панатинаикос» уверенно переиграл «Фенербахче» и вышел в финал Евролиги
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Сегодня, 24 мая, состоялся полуфинальный матч «Финала четырёх» Евролиги между «Панатинаикосом» и «Фенербахче». В итоге победу одержал греческий клуб со счётом 73:57.

Евролига . 1/2 финала
24 мая 2024, пятница. 19:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
73 : 57
Фенербахче
Стамбул, Турция
Панатинаикос: Калаицакис, Вильдоса, Бальцеровски, Слукас, Самонтуров, Папапетру, Грант, Нанн, Лессор, Адетокунбо, Григонис, Эрнангомес, Митоглу
Фенербахче: Мотли, Уилбекин, Шанлы, Папаяннис, Махмутоглу, Хэйс, Биберович, Экшиоглу, Пьерр, Гудурич, Дорси, Калатес, Мадар, Сестина

Самым результативным игроком матча стал бигмен «Панатинаикоса» Матиас Лессор. На его счету 17 очков и 10 подборов. Также стоит отметить его партнёра по команде Кендрика Нанна — 14 очков.

Лучшим снайпером в составе «Фенера» стал Найджел Хэйс-Дэвис. В его активе 14 очков и четыре подбора.

Матч начался на 25 минут позже назначенного времени из-за того, что не все фанаты могли попасть в арену. Перед встречей была массовая драка между болельщиками команд.

Таким образом, «Панатинаикос» стал первым участником финала Евролиги, а «Фенербахче» сразится в матче за третье место.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию «Финала четырёх».

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