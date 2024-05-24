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«Панатинаикос» уверенно переиграл «Фенербахче» и вышел в финал Евролиги

Сегодня, 24 мая, состоялся полуфинальный матч «Финала четырёх» Евролиги между «Панатинаикосом» и «Фенербахче». В итоге победу одержал греческий клуб со счётом 73:57.

Самым результативным игроком матча стал бигмен «Панатинаикоса» Матиас Лессор. На его счету 17 очков и 10 подборов. Также стоит отметить его партнёра по команде Кендрика Нанна — 14 очков.

Лучшим снайпером в составе «Фенера» стал Найджел Хэйс-Дэвис. В его активе 14 очков и четыре подбора.

Матч начался на 25 минут позже назначенного времени из-за того, что не все фанаты могли попасть в арену. Перед встречей была массовая драка между болельщиками команд.

Таким образом, «Панатинаикос» стал первым участником финала Евролиги, а «Фенербахче» сразится в матче за третье место.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию «Финала четырёх».