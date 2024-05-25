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Дончич повторил рекорд Чемберлена, Мэджика и Йокича по трипл-даблам в плей-офф

Дончич повторил рекорд Чемберлена, Мэджика и Йокича по трипл-даблам в плей-офф
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Словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич набрал 32 очка, сделал 10 подборов и 13 результативных передач во втором матче серии финала Западной конференции с «Миннесотой Тимбервулвз». Таким образом, Дончич стал четвёртым игроком в истории после Уилта Чемберлена, Мэджика Джонсона и Николы Йокича, кому удалось оформить четыре трипл-дабла за отрезок в пять матчей плей-офф подряд.

Три предыдущих трипл-дабла были оформлены Лукой в пятом, шестом и седьмом матчах серии с «Оклахома-Сити Тандер».

Выступление Дончича помогло «Далласу» переиграть «Миннесоту» со счётом 109:108. Словенский защитник исполнил победный бросок за три секунды до финальной сирены. «Маверикс» ведут в серии со счётом 2-0, следующие две игры пройдут в Далласе.

НБА - плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
25 мая 2024, суббота. 03:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
108 : 109
Даллас Маверикс
Даллас
Миннесота Тимбервулвз: Рид - 23, Эдвардс - 21, Конли - 18, Гобер - 16, Таунс - 15, Андерсон - 7, Александер-Уолкер - 6, Макдэниелс - 2, Маклафлин, Мур, Майнотт, Моррис, Уоррен, Миллер, Гарза
Даллас Маверикс: Дончич - 32, Ирвинг - 20, Гэффорд - 16, Лайвли - 14, Вашингтон - 10, Харди - 8, Грин - 5, Джонс - 4, Экзам, Пауэлл, Лоусон, Хардуэй-младший, Моррис
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