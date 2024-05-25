Дончич повторил рекорд Чемберлена, Мэджика и Йокича по трипл-даблам в плей-офф

Словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич набрал 32 очка, сделал 10 подборов и 13 результативных передач во втором матче серии финала Западной конференции с «Миннесотой Тимбервулвз». Таким образом, Дончич стал четвёртым игроком в истории после Уилта Чемберлена, Мэджика Джонсона и Николы Йокича, кому удалось оформить четыре трипл-дабла за отрезок в пять матчей плей-офф подряд.

Три предыдущих трипл-дабла были оформлены Лукой в пятом, шестом и седьмом матчах серии с «Оклахома-Сити Тандер».

Выступление Дончича помогло «Далласу» переиграть «Миннесоту» со счётом 109:108. Словенский защитник исполнил победный бросок за три секунды до финальной сирены. «Маверикс» ведут в серии со счётом 2-0, следующие две игры пройдут в Далласе.