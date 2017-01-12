Лэнгфорд: не могу сказать, что УНИКСу повезло, мы сыграли ответственно

Защитник УНИКСа Кит Лэнгфорд прокомментировал победу своей команды над «Бамбергом» в матче Евролиги (63:58).
«Я не могу сказать, что нам повезло в концовке. Нет. Мы сыграли ответственно, концентрированно в решающий момент. Да, в первой половине в нашей игре было немало негативных моментов, как, впрочем, и позитива. Вот за счёт последнего нам и удалось наладить игру в защите. Я горжусь своей командой, поздравляю всех ребят с такой трудной победой. И не забывайте, что у нас так много травмированных игроков, сезон длинный и сложный, слава богу, наша «скамейка» достаточно длинная, чтобы заменить выбывших. Что до моей игры, то иногда получается лучше, иногда хуже, бывает, теряю мяч, бывает, попадаю в кольцо. Я остаюсь самим собой. Надеюсь, и в следующих матчах сыграю не хуже. Что до встречи с Андреа Тринкьери, то это правда, он мне сильно помог, когда я только приехал в Европу, много со мной работал», — приводит слова Лэнгфорда официальный сайт УНИКСа.