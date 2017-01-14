Леброн Джеймс: Казинс – лучший центровой НБА

Лидер «Кливленд Кавальерс»поделился мнением об игре центрового «Сакраменто Кингз»«Казинс является лучшим центровым НБА. Он умеет играть не только в «краске». Демаркус прекрасно обращается с мячём, бросает из-за дуги, заигрывает партнёров. С ним очень тяжело справиться», – приводит слова Джеймса официальный сайт НБА.В нынешнем сезоне Казинс проводит на паркете в среднем по 34,6 минуты, собирая коллекцию из 28,0 очка, 10,0 подбора, 4,1 передачи, 1,4 блок-шота и 1,4 перехвата за игру.