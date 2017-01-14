Донован: игроки «Оклахома-Сити» плохо бросали из-за дуги в матче с «Миннесотой»

Главный тренер «Оклахома-Сити Тандер»прокомментировал поражение своих подопечных в поединке с «Миннесотой Тимбервулвз» (86:96).«У каждой команды есть матчи, в которых игроки плохо бросают трёхочковые. Сегодня для нас был как раз такой поединок. Думаю, большую роль сыграло и то, что мы допускали много потерь, а также не могли ничего придумать в атаке», – приводит слова Донована ESPN.Отметим, что игроки «Тандер» реализовали лишь 15 % (3 из 20) своих бросков из-за дуги, а также допустили 18 потерь.