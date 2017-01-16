Лэнс Томас получил перелом кости лица

Форвард «Нью-Йорк Никс»в матче регулярного чемпионата с «Торонто Рэпторс» (101:116) получил перелом кости лица. Игрок получил повреждение в первой четверти в результате удара центрового канадцевНа данный момент неизвестно, сколько времени потребуется на восстановление Томаса. Больше информации станет известно позже, когда форвард пройдёт повторное медицинское обследование.В текущем сезоне Лэнс проводит на паркете по 17,6 минуты, собирая коллекцию из 4,8 очка, 1,9 подбора, 0,5 передачи и 0,5 перехвата в среднем за игру.