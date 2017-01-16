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175 лет назад 2016
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Лэнс Томас получил перелом кости лица

16 января 2017, понедельник. 12:35. Баскетбол
Форвард «Нью-Йорк Никс» Лэнс Томас в матче регулярного чемпионата с «Торонто Рэпторс» (101:116) получил перелом кости лица. Игрок получил повреждение в первой четверти в результате удара центрового канадцев Йонаса Валанчюнаса.

На данный момент неизвестно, сколько времени потребуется на восстановление Томаса. Больше информации станет известно позже, когда форвард пройдёт повторное медицинское обследование.

В текущем сезоне Лэнс проводит на паркете по 17,6 минуты, собирая коллекцию из 4,8 очка, 1,9 подбора, 0,5 передачи и 0,5 перехвата в среднем за игру.
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Нью-Йорк Никс Лэнс Томас
Новости. Баскетбол
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