Сильвер: не думаю, что в НБА есть проблема с употреблением допинга

Комиссар НБА Адам Сильвер прокомментировал слова бывшего главного тренера «Сакраменто Кингз» Джорджа Карла, который в своей новой книге затронул тему допинга.
«Мы относимся к заявлениям об употреблении допинга очень серьёзно. Мы собираемся подробно изучить книгу Джорджа Карла. Хотим узнать, есть ли там какая-то информация по этому поводу.
Не имеет значения, что это за источник. Если кто-то делает подобные заявления, особенно если это главный тренер уровня Зала славы, мы будем относиться к ним серьёзно. Но на данный момент у меня нет основания полагать, что в НБА есть проблема с употреблением допинга», – приводит слова Сильвера RealGM.