Анциферов: «Автодор» должен навязать «Умана Рейер» цепкую и агрессивную игру

Главный тренер «Автодора»дал комментарий к предстоящему матчу баскетбольной Лиги чемпионов с венецианской «Умана Рейер», который состоится 18 января в Саратове.«Для выхода в следующий этап Лиги чемпионов нам очень нужна победа над итальянцами. Серьёзно настраиваемся на предстоящий матч. Постепенно обретаем свою фирменную быструю игру. К сожалению, пока не всё получается, но положительные сдвиги есть.«Венеция» – хорошо организованная команда, часто атакует издали. Поэтому нам будет крайне важно не позволить соперникам выполнять свободные броски и надежно закрыть периметр. Постараемся навязать им свою игру – цепкую и агрессивную в защите, со стремительными контратаками и лёгкими очками в раннем нападении. Очень ждём поддержки болельщиков и приложим все силы, чтобы порадовать их четвёртой подряд победой», — приводит слова Анциферова официальный сайт клуба.