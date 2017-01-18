Теодосич: пойду в НБА, но на скамейке сидеть не буду

Разыгрывающий ЦСКАзаявил, что готов к переходу в НБА, но не согласится быть запасным игроком.«Я точно пойду в НБА, но в какой клуб, когда и на каких условиях — не знаю. Мой контракт с ЦСКА кончается в 2017 году, после этого посмотрим. У москвичей, безусловно, будет преимущество в переговорах о новом контракте.Никаких предложений из НБА мне не поступало, и, откровенно говоря, я даже не знаю, что за слухи об этом ходили.Мне нравится играть, я не люблю сидеть на скамейке и не соглашусь на это ни при каком контракте. Это моё условие для перехода в НБА», — приводит слова Теодосича Mozzart Sport.