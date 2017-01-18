Приджиони: Евролиге нечему завидовать в НБА

Завершивший карьеру разыгрывающийзаявил, что Евролига не уступает НБА по уровню борьбы.«Евролига давала всем максимальную мотивацию. Выступая там, ты играл против лучших игроков и команд. Это всегда было отличным вызовом. Выступая в НБА в последние годы, я всегда говорил, что Евролиге нечему завидовать, ни по уровню борьбы, ни по увлекательности», — приводит слова Приджиони Eurohoops.В НБА Приджиони поиграл за «Нью-Йорк Никс», «Хьюстон Рокетс» и «Лос-Анджелес Клипперс», а в Европе за «Реал» и «Басконию».