«Бостон» проиграл «Нью-Йорку», несмотря на 39 очков А. Томаса

«Нью-Йорк Никс» победил «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата. Встреча прошла на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась со счётом 117:106 в пользу гостей.Самым результативным у победителей стал Деррик Роуз, набравший 30 очков и сделавший 10 подборов. По 17 очков в активе Миндаугаса Кузминскаса и Гильермо Эрнангомеса, последний также собрал 11 подборов. За проигравших 39 очков набрал, 21 — у Джея Краудера.Это поражение стало для «Бостона» вторым за последние девять игр.