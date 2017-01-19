Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат Футбольные трансферы Допинг
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Бостон» проиграл «Нью-Йорку», несмотря на 39 очков А. Томаса

19 января 2017, четверг. 05:57. Баскетбол
«Нью-Йорк Никс» победил «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата. Встреча прошла на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась со счётом 117:106 в пользу гостей.

Самым результативным у победителей стал Деррик Роуз, набравший 30 очков и сделавший 10 подборов. По 17 очков в активе Миндаугаса Кузминскаса и Гильермо Эрнангомеса, последний также собрал 11 подборов. За проигравших 39 очков набрал Айзея Томас, 21 — у Джея Краудера.

Это поражение стало для «Бостона» вторым за последние девять игр.
НБА - регулярный чемпионат
19 января 2017, четверг. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
106 : 117 (34:31, 20:32, 29:25, 23:29)
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс:
Нью-Йорк Никс:
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Селтикс Нью-Йорк Никс Айзея Томас - игрок НБА
Новости. Баскетбол
19 января 2017, четверг
06:42 «Детройт» разгромно обыграл «Атланту», «Нью-Орлеан» — «Орландо»
06:35 «Хьюстон» разгромил «Милуоки» — «+19», Харден набрал 38 очков, Адетокунбо — 32
05:57 «Бостон» проиграл «Нью-Йорку», несмотря на 39 очков А. Томаса
05:42 26 очков Эмбиида позволили «Филадельфии» победить «Торонто»
05:37 «Шарлотт» разгромил «Портленд» — «+22», «Вашингтон» дожал «Мемфис»
00:33 Роулэнд: «Ульм» отчаянно боролся с «Химками» за победу
00:26 Иванович: матч с «Ульмом» получился для «Химок» очень сложным
00:25 «Енисей» обыграл «Лукойл-Академик» в Кубке ФИБА, несмотря на 27 очков Гибсона
18 января 2017, среда
23:37 В. Карасёв: у «Зенита» была установка фолить на Стадемайре
23:24 28 очков Шведа помогли «Химкам» обыграть «Ратиофарм Ульм»
23:07 Приджиони: Евролиге нечему завидовать в НБА
22:42 Обрадович: «Локомотив» уверенно вышел на первую четверть, и она стала решающей
21:56 «Зенит» обыграл «Хапоэль» "+20", несмотря на 22 очка Стадемайра
21:49 27 очков Дженнинга помогли «Локомотиву-Кубань» разгромить «Фуэнлабраду» "+25"
21:09 Дюрант: Уэстбрук одарён от бога, но он всегда работает
20:13 «Автодор» разгромил «Умана Рейер» "+35", Миннерат набрал 22 очка
19:53 Теодосич: пойду в НБА, но на скамейке сидеть не буду
19:16 Жижич: на 99% уверен, что в следующем сезоне буду в НБА
18:30 Новицки: в детстве я хотел играть за «Чикаго»
17:50 Н. Робинсон: не понимаю, почему «Кливленд» не связался со мной
16:49 Анциферов: «Автодор» должен навязать «Умана Рейер» цепкую и агрессивную игру
15:59 Андрей Кирдячкин покинул «Нижний Новгород»
15:48 Генменеджеры клубов Евролиги считают, что Теодосич станет MVP сезона
14:58 В. Карасёв: у «Хапоэля» много именитых игроков, но они действуют больше на опыте
14:52 Гриффин станет сопродюсером ремейка фильма «Белые не умеют прыгать»
14:43 Харден: я был в шоке, когда Д'Антони предложил мне стать разыгрывающим
13:48 Хорнасек: рассмотрим возможность перевода Порзингиса на позицию центрового
13:20 Дюрант: матчи с «Оклахома-Сити» никогда не будут для меня рядовыми
13:03 Джини Басс встретилась с Мэджиком Джонсоном, чтобы обсудить будущее «Лейкерс»
12:53 Попович: «Сан-Антонио» ещё не набрал желаемую форму
12:22 Невероятное попадание Уэйда в падении – в топ-5 дня в НБА
12:20 Уилсон Чэндлер роскошно вколотил сверху через Ивицу Зубаца
12:15 «Миннесота» активно пытается обменять Рубио
12:01 «Атланта» обменяла Мо Уильямса в «Денвер», чтобы подписать Гэри Нила
11:16 Брук Лопес и Паскаль Сиакам обменялись блок-шотами в течение пяти секунд
11:10 Бьелица и Лавин разыграли феерический аллей-уп
11:03 К. Энтони сообщил Ф. Джексону, что не намерен уходить из «Нью-Йорка»
10:48 Том Тибодо: Кавай Леонард – претендент на звание MVP сезона
10:19 Сет Карри сделал шикарную скидку за голову Сала Межри
10:06 Трёхочковый Мэттьюза принёс «Далласу» победу в концовке матча с «Чикаго»
09:47 К. Леонард: на каждый поединок выхожу как на седьмой матч финала
09:32 Пол выбыл на 6-8 недель из-за разрыва связок пальца руки
09:04 «Лейкерс» с Мозговым проиграли «Денверу», потерпев 5-е поражение кряду
07:09 «Сан-Антонио» победил «Миннесоту», Леонард и Олдридж набрали 63 очка на двоих
06:40 «Даллас» обыграл «Чикаго» и впервые в сезоне добыл три победы кряду
Все новости RSS
Кто станет MVP регулярного чемпионата НБА сезона-2016/17?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+