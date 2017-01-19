Карасёв: первые четыре месяца в НБА дались очень тяжело

Защитник «Зенита»рассказал, с какими трудностями он столкнулся при переезде в США.«Со многими. Во-первых, туда я уехал один и до отъезда в Америку не был самостоятельным. Всё время и родители были рядом, и родственники помогали. А тут – уехал и понял, что отвечаю за свои поступки сам. Первые четыре месяца было очень тяжело, потому что там всё иначе: атмосфера, культура, люди, даже баскетбол. Эмоционально было тяжело. Даже не всегда удавалось нормально поговорить с родителями, девушкой. Хорошо хоть мой английский позволял нормально общаться с партнёрами и тренерами», – рассказал Карасёв в интервью «Чемпионату».