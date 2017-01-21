Уэстбрук: я играю ради чемпионских титулов, а не участия в Матче звёзд

Лидер «Оклахома-Сити Тандер»признался, что не переживает из-за того, что не попал в стартовый состав команды Запада на Матч звёзд.«Я играю не ради голосов на Матче звёзд. Я хочу выиграть чемпионат. Победа в голосовании игроков ничего не меняет для меня. Конечно, мне приятно, ведь участие в Матче звёзд – это особенное событие, и я не воспринимаю это, как нечто само собой разумеющееся. Но для меня важно завоевать чемпионский титул, а не сыграть на Матче звёзд», – приводит слова Уэстбрука ESPN.В нынешнем сезоне Расселл принял участие в 44 матчах, собирая коллекцию из 30,6 очка, 10,6 подбора и 10,4 передачи в среднем за игру.