Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» разгромить «Клипперс» «+25»

«Денвер Наггетс» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 123:98 в очередном матче регулярного чемпионата НБА.«Наггетс» не ослабили хватку ни в одной из четвертей, благодаря чему и добились разгромного счёта. Лучшим в составе победителей стал, который записал себе в актив дабл-дабл — 19 очков и 10 подборов, а также совершил 3 передачи. Данил Галлинари, Уилл Бартон и Уилсон Чендлер набрали по 18 очков. У «Клипперс» дабл-дабл на счету Деандре Джордана — 14 очков и 13 подборов.