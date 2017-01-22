Б.Дэвис обвинил русских хакеров в непопадании Уэстбрука в старт Матча звёзд

Бывший игрок НБАвозмутился тем, что разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук не попал в стартовую пятёрку Западной конференции на Матч звёзд НБА, в шутку обвинив в этом хакеров из России.«Только что узнал, что Расселл Уэстбрук не попал в стартовый состав на Матч звёзд. Эта фигня с русскими хакерами вышла из-под контроля. Измените голосование», — написал Дэвис в «Твиттере».Уэстбрук стал третьим в голосовании болельщиков за игроков задней линии, уступив Стивену Карри и Джеймсу Хардену. Голоса журналистов и игроков уравняли всех троих, но решающими в такой ситуации считаются голоса болельщиков.