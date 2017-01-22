Д. Батлер: я ни черта не сделал и не впечатлён своей игрой

Атакующий защитник «Чикаго Буллз»раскритиковал себя за выступление в текущем сезоне.«Я ни черта не сделал. Какой у нас результат, около 50 % побед? Так что я не впечатлён. Я сужу себя по тому, могу ли помочь своей команде побеждать. И, кажется, я не слишком хорошо работаю над этим», — приводит слова Батлера Chicago Tribune.В нынешнем сезоне Батлер набирает в среднем 24,8 очка, 6,6 подбора и 4,9 передачи за игру. Он попал в стартовую пятёрку Восточной конференции на грядущий Матч звёзд.