«Лейкерс» потерпели крупнейшее поражение в своей истории

«Лос-Анджелес Лейкерс», проиграв «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА со счётом 73:122, потерпел самое крупное поражение в своей истории. Отметим, что по ходу матча перевес «Далласа» достигал 53 очков. Кроме того, это поражение стало для «Лейкерс» 13-м подряд в матчах с «Далласом».
«Маверикс» благодаря этой победе покинули последнее место Западной конференции. В свою очередь, «Лейкерс», потерпев шестое поражение в последних семи матчах, занимают предпоследнее место в этой же конференции.