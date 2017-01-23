Брайант: я всегда готов помочь «Лейкерс» советом

Бывшая звезда НБАзаявил, что готов помочь руководству «Лос-Анджелес Лейкерс» советом, если он им понадобится.«Я всегда рядом для Джини, Джимми и всей семьи Басс, если им нужна помощь или они хотят позвонить спросить совета и т.д. Сейчас это не моё дело, и я остаюсь за сценой, занимаясь тем, к чему лежит душа, но семья Басс знает, что всегда может мне позвонить», — приводит слова Брайанта Inquirer.Брайант выступал за «Лейкерс» с 1996 по 2016 год и завоевал с командой пять чемпионских титулов.