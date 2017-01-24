Гобер: раньше я думал о том, что буду делать, ещё до того, как ловил мяч

Центровой «Юты Джаз»отметил, что в последнее время стал лучше вылавливать мяч после передач партнёров.«Вы видели, как я играл в Европе? Я уже тогда хорошо вылавливал передачи. Но когда я попал сюда, я нервничал. Я всегда думал о том, что буду делать, прежде чем ловил мяч. Кроме того, мне не хватало мощности. Но теперь я стал сильнее и игра для меня замедлилась, потому что я играю хладнокровнее», — цитирует Гобера Salt Lake Tribune.В текущем сезоне Руди набирает по 12,9 очка, делает 12,7 подбора 2,5 блок-шота за 33,6 минуты в среднем за матч, лидируя в лиге по защитному рейтингу (97,5).