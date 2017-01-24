«Вашингтон» победил «Шарлотт», «Сакраменто» обыграл «Детройт»

«Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата НБА победил «Шарлотт Хорнетс». Встреча прошла в «Спектрум-центре» в Шарлотт и закончилась со счётом 109:99 в пользу гостей. Самым результативным у «Вашингтона» стал Джон Уолл, набравший 24 очка, ещё 23 в активе Маркифа Морриса. В составе «Шарлотт» 21 очко на счету Кембы Уокера.В ещё одном матче «Сакраменто Кингз» в гостях одолел «Детройт Пистонс». Встреча на арене «Пэлас оф Оберн-Хиллс» в Детройте завершилась со счётом 109:104 в пользу гостей. У «Кингз» отметим Демаркуса Казинса, на счету которого 22 очка и 14 подборов. В составе «Пистонс» по дабл-даблу оформили Реджи Джексон (18 очков, 11 передач) и Андре Драммонд (14 очков, 12 подборов). Благодаря этой победе «Сакраменто» прервал серию из 5 поражений.