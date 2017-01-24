«Оклахома» обыграла «Юту», в активе Уэстбрука — трипл-дабл и победный бросок

«Оклахома-Сити Тандер» вырвал победу у «Юты Джаз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Вивинт Смарт Хоум Арене» в Солт-Лейк-Сити и закончилась со счётом 97:95 в пользу гостей.
В составе победителей очередным трипл-даблом отметился Расселл Уэстбрук — на его счету 38 очков, 10 подборов и 10 передач. Также Уэстбруку принадлежит победный бросок в этом матче, выполненный за 1,4 секунды до конца четвёртой четверти. У «Юты» 17 очков набрал Гордон Хэйворд.
Это поражение прервало победную серию «Джаз», которая насчитывала 6 матчей.