«Финал четырёх» Евролиги-2018/19 пройдёт в Москве

В сезоне-2018/19 в Москве состоится «Финал четырёх» баскетбольной Евролиги. Окончательная договоренность по этому вопросу с президентом Евролиги Жорди Бертомеу уже достигнута, сообщают «Известия». Ожидается, что официально о данном решении будет объявлено в ближайшее время.Информацию подтвердил Андрей Перегудов — руководитель строящейся «ВТБ Арена парк», на которой и пройдут матчи.«Да, это действительно так, все принципиальные моменты урегулированы», — заявил Перегудов.Напомним, Москва уже принимала «Финал четырёх» Евролиги в мае 2005 года. Тогда победителем турнира стал «Маккаби» из Тель-Авива.