Гриффин: я играл небрежно и допускал глупые потери

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс»остался недоволен своей игрой в матче регулярного чемпионата с «Филадельфией Сиксерс», который стал для него первым после операции на колене.«Я играл небрежно и допускал очень глупые потери. Хотелось бы атаковать чаще, особенно на исходе времени на владение. Пару раз я решился на броски в неудобной позиции. Но зато физически чувствую себя хорошо», – цитирует Гриффина ESPN.Встреча закончилась поражением «Клипперс» со счётом 110:121, а форвард в ней набрал 12 очков, совершил 11 подборов и отдал 5 передач при 6 потерях.