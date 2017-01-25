Уэйд: меня беспокоят результаты «Чикаго», но о будущем я пока не задумываюсь

Атакующий защитник «Чикаго Буллз»высказал мнение о выступлении команды в нынешнем сезоне.«Конечно, меня беспокоят результаты «Чикаго». Мне ведь уже 35 лет. Я доволен атмосферой в коллективе, прогрессом Джимми Батлера, отношениями в организации. Но меня не устраивают наши показатели. И никого в команде не устраивают. Однако решение о своём будущем в «Буллз» мне предстоит принимать через несколько месяцев, а сейчас я не задумываюсь об этом. Буду изучать этот вопрос позже», – передаёт слова Уэйда ESPN.