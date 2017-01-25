Экс-игрока сборной России Милосердова задержали в Москве с кокаином

Бывшего игрока сборной Россиизадержали в Москве с наркотиками, сообщает «Рен ТВ». При личном обыске у бывшего баскетболиста был обнаружен и изъят кокаин.Милосердов выступал на позиции атакующего защитника и поиграл за московские ЦСКА и «Динамо», а также казанский УНИКС, подмосковный «Триумф» и саратовский «Автодор». Также на его счету клубы из Италии, Украины, Польши и Франции.Он становился вице-чемпионом России, а в сезоне-2003/04 выиграл Евролигу ФИБА в составе УНИКСа.