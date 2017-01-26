Уэйд: у игроков «Чикаго» нет желания побеждать

Защитник «Чикаго Буллз»после поражения от «Атланты Хоукс» (114:119) поделился мнением о проблемах команды.«Не знаю, что произошло. Мы по-прежнему оказываемся в таких ситуациях, проигрываем матчи. Все недостаточно беспокоятся из-за происходящего. Вы должны хотеть победить. Это важно. Так что я не знаю, что произошло.Я не знаю, как это исправить. У игроков «Чикаго» нет сильного желания победить. Это меня бесит. Они должны сами позаботиться о себе, стать лучше. Наша команда должна стать лучше», – приводит слова Уэйда ESPN.