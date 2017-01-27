Джеймс и владелец «Кливленда» разошлись во взглядах на комплектование состава

Отношения между форвардом «Кливленд Кавальерс»и владельцем организацииухудшились из-за разногласий по поводу комплектования состава, сообщает ESPN. Ситуацию дополнительно осложнил ряд поражений команды в последнее время.Перед возвращением Джеймса в «Кливленд» в 2014 году Гилберт обещал ему не экономить на расходах по усилению состава, невзирая на превышение порога налога на роскошь. Однако форвард разочарован тем, что после завоевания чемпионского титула в прошлом сезоне владелец стал тратить на эти цели меньше средств.