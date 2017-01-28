Джентри: «Нью-Орлеан» может победить любого соперника

Главный тренер «Нью-Орлеан Пеликанс»поделился мнением о победе своих подопечных в матче регулярного чемпионата НБА против «Сан-Антонио Спёрс» (119:103).«Мы способны победить любого соперника. На этой неделе мы доказали это, обыграв действующего чемпиона НБА. Теперь мы нанесли поражение команде, у которой будет возможность завоевать чемпионство.Это говорит о многом. Но мы не можем побеждать только в матчах с сильными соперниками. Нам нужно обыгрывать команды, которые, как и мы, борются за попадание в плей-офф», – приводит слова Джентри ESPN.