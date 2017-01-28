Пашутин: разница во времени играет на «Енисей»

Главный тренер казанского УНИКСаподелился мыслями накануне матча Лиги ВТБ против «Енисея». Игра состоится 29 января в 12:19 мск. Стоит отметить, что УНИКС отправился в Красноярск сразу из Тель-Авива, где команда провела матч Евролиги против «Маккаби».«Енисей» – опасная команда, они сейчас усилились, Хиллиарда привезли. И ребята, россияне Трушкин и Заворуев, имеют характер. И разница во времени на них играет, плюс их мастерство, конечно, делает их опасными. Мы должны «проснуться» к игре в 12 часов по Москве, мобилизоваться. Физическое состояние ребят после перелётов нужно поднимать, нужно искать дополнительные ресурсы», – цитирует Пашутина официальный сайт УНИКСа.