УНИКС уступил «Енисею», Трушкин набрал 17 очков

УНИКС на выезде уступил «Енисею» со счётом 66:75 в очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Ключевой в поединке стала стартовая четверть, которую хозяева выиграли «+10», после чего удерживали преимущество вплоть до финального свистка. «Енисей» набрал в быстрых контратаках 12 очков против 2 у соперника и реализовал 82 % штрафных против 62 % у гостей.Самым результативным игроком встречи с 17 очками стал мощный форвард победителей. У УНИКСа отличился атакующий защитник, набравший 15 очков.