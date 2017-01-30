Дюрант: сказал Карри не беспокоиться обо мне и вести свою игру

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз»попросил одноклубника,, вести свою игру, не оглядываясь на него. В последнем матче с «Лос-Анджелес Клипперс» Карри набрал 43 очка.«Я просто сказал ему не беспокоиться обо мне. Сказал: „Играй в свою игру. Я со всем разберусь. Ты мотор команды, и я это знаю. Я не пытаюсь думать, будто всё вертится вокруг меня. Делай своё дело. Я буду играть рядом с тобой. Я достаточно давно этим занимаюсь, знаю, как забивать и как найти мяч. Просто веди свою игру“. Это он и делает», — цитирует Дюранта SLAM.