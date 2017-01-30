Роулэнд: люди в России оказались намного душевнее, чем я ожидал

Защитник «Химок»поделился своими впечатлениями от жизни в России.«Я уже рассказывал о своей жизни в Москве. Здесь я нахожусь уже несколько месяцев. Холодная погода бывает всегда разной, но Москва — отличный город, который превзошёл мои ожидания. Здесь есть всё, что мне нужно, поэтому мне грех на что-то жаловаться.Что касается холода, то я играл в Риге, и для меня в этом плане нет ничего нового. Главное — убедиться, что у тебя есть всё необходимое для того, чтобы выйти на улицу. В сравнении с Ригой в Москве холодная погода другого уровня, к тому же имеются и кое-какие культурные различия. Например, в нашем клубе принято жать друг другу руку каждое утро либо когда ты кого-то встречаешь первый раз за день, причём это касается большого числа людей. Здешние люди оказались намного душевнее, чем я ожидал. Все знают о том, что русские суровые и неприветливые, но вы удивитесь тому, что многие очень доброжелательные, особенно после того, как ты узнаешь их поближе», — цитирует Роулэнда сайт клуба.